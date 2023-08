Gezondheidsorganisaties klagen over snusreclames rond Grand Prix in Zandvoort

De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds hebben een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie vanwege snusreclames rond de Grand Prix van Nederland. Ze vinden het "bizar" dat er reclame wordt gemaakt voor de in Nederland verboden nicotinezakjes.

De verkoop van snus is verboden in Nederland, omdat het schadelijk is voor de gezondheid. De overheid werkt aan een wetswijziging zodat reclames ervoor straks ook verboden zijn, maar dat is nu nog niet aan de orde. Snus valt namelijk niet onder de Tabaks- en rookwarenwet, maar onder de Warenwet, omdat het geen tabak bevat.