Vier complete parkeerautomaten gestolen in Tiel, twee andere vernield

In het Gelderse Tiel zijn de afgelopen tijd vier parkeerautomaten in zijn geheel verwijderd en meegenomen, meldt de gemeente woensdag. Gemeente en politie stellen dat ze "deze vorm van criminaliteit" niet eerder zijn tegengekomen.

Daarbij kost het "veel inspanning om in deze omstandigheden het systeem voor betaald parkeren in de stad operationeel te houden", meldt de gemeente, die stelt dat dit tot nu toe wel is gelukt. "De autoriteiten is er echter alles aan gelegen om deze criminele activiteit een halt toe te roepen." Het is niet duidelijk of er al verdachten in het vizier zijn.