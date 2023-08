Jongen (14) waarschijnlijk verdronken bij zwemplas Eersel, zoekactie gestopt

Een veertienjarige jongen is woensdag waarschijnlijk overleden nadat hij in het water terechtkwam in een recreatieplas in Eersel. De zoekactie naar de jongen is gestopt, meldt de politie.

Verschillende hulpdiensten werden woensdag ingezet om de jongen te vinden. De melding van de vermissing in de Noord-Brabantse plaats kwam rond 17.15 uur binnen. Gezien de tijd die verstreken is sinds het moment van de melding wordt ervan uitgegaan dat de jongen niet meer leeft.

Het incident vond volgens Omroep Brabant plaats bij een recreatieplas op een camping. De jongen was daar met twee vrienden aan het suppen. Toen hun boards omsloegen, redden omstanders twee van de jongens uit het water. Het lukte niet de veertienjarige jongen te redden. De jongen kon niet zwemmen, zegt de politie tegen de omroep.

De politie meldde eerder dat "met man en macht" werd gezocht. De familie van de jongen is op de hoogte gebracht. Er wordt overlegd over een bergingsactie.