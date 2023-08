Vrouw (76) zwaargewond na straatroof in Den Haag, dader op de vlucht

Bij een straatroof in Den Haag is een 76-jarige vrouw woensdag zwaargewond geraakt. Ze werd aangereden en van haar tas beroofd, waarna de dader in zijn auto op de vlucht sloeg.

Het incident vond rond 15.00 uur plaats op het Savornin Lohmanplein, meldt de politie. De automobilist die de vrouw aanreed en haar vervolgens beroofde van haar tas, sloeg op de vlucht in een zwarte Honda Insight.

De vrouw is vanwege haar verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Een politieauto die op het incident afkwam, botste met een ander voertuig. Daarbij raakten twee agenten lichtgewond.

Er is een zoektocht naar de dader gestart. Ook wordt met getuigen gesproken en worden videobeelden uitgekeken. De gevluchte automobilist is donker getint, heeft een fors postuur en droeg een zwart shirt, bevestigt een woordvoerder van de politie aan NU.nl na berichtgeving van Omroep West. De auto waarin de dader op de vlucht sloeg, heeft het kenteken 39-KTK-1.

De politie roept getuigen op zich te melden. Ook is de politie op zoek naar beelden van bijvoorbeeld dashcams en videodeurbellen, waarop mogelijk iets is vastgelegd.