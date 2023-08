Ambtenaar ontkent diefstal ruim 200 telefoons, tablets en laptops van ministerie

Een 42-jarige man uit Zoetermeer ontkent dat hij 191 telefoons, 9 tablets en 5 laptops van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft gestolen. De voormalige ambtenaar zou de spullen in anderhalf jaar tijd hebben ontvreemd.

In de rechtbank in Den Haag was woensdag een voorbereidende zitting in de strafzaak. S. was niet aanwezig, zijn advocaat wel.