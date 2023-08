Brand verwoest appartementen op Vlieland, bijna 50 gasten elders ondergebracht

Een appartementencomplex op Vlieland is dinsdag volledig verwoest door een grote brand. Volgens de brandweer kan het gebouw als verloren worden beschouwd.

Het gaat om een gebouw met appartementen voor gasten van het eiland, meldt de gemeente. De toeristen worden in eerste instantie opgevangen in hotel Seeduyn.

Op het moment van de brand waren er geen mensen in het complex. Wel was er een hond aanwezig. Het dier is op tijd gered. Even bestond het risico dat de brand zou overslaan naar naastgelegen bosgebied, maar dat gebeurde niet.