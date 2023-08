In beeld Slachtoffers van WO II in Nederlands-Indië herdacht in Den Haag

In Den Haag zijn dinsdagavond alle slachtoffers van de oorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht tijdens de Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Dat gebeurde met een ceremonie bij het Indisch Monument in de Scheveningse Bosjes. Meer dan duizend mensen waren aanwezig.

De Nationale Herdenking vond zoals elk jaar plaats bij het Indisch Monument in Den Haag. Foto: ANP

Zoals elk jaar werden er veel bloemen neergelegd bij het monument. Foto: ANP

Het was druk: er kwamen zeker duizend mensen op de herdenking af. Foto: ANP

Het programma vond net als vorig jaar 's avonds plaats. Daardoor moesten mensen de laaghangende zon uit hun ogen houden. Foto: ANP

Zanger Boudewijn de Groot was een van de sprekers. Foto: ANP

Er werd door de aanwezigen een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de oorlog in voormalig Nederlands-Indië. Foto: ANP

Een veteraan salueert tijdens de minuut stilte. Foto: ANP

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooijen legden een krans namens het demissionaire kabinet.

Ook Kamervoorzitters Jan Anthonie Bruijn (Eerste Kamer) en Vera Bergkamp (Tweede Kamer) waren aanwezig. Foto: ANP

Vertegenwoordigers van de Nederlandse strijdkrachten legden ook een krans. Foto: ANP

Na de ceremonie konden aanwezigen, zoals deze veteranen, langs het met bloemen bezaaide monument lopen. Foto: ANP