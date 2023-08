Oekraïense vluchtelingen hoeven niet meer naar de voedselbank

Oekraïense vluchtelingen en hun gastgezinnen hebben niet langer hulp nodig van de voedselbank, meldt koepelorganisatie Voedselbanken Nederland. De meeste vluchtelingen hebben inmiddels een baan of krijgen leefgeld. Toch denken voedselbanken niet dat het komende winter rustig wordt.

"We zien geen Oekraïense vluchtelingen meer", zegt een woordvoerder van Voedselbanken Nederland desgevraagd. Opvanggezinnen die kaartjes konden halen voor aanvullende voedselpakketten doen dat volgens hem ook niet meer. Dat blijkt ook uit een rondgang van NU.nl langs voedselbanken in grote steden. Van Amsterdam tot Nijmegen en van Groningen tot Eindhoven: er staan geen Oekraïners meer in het systeem.

In maart van dit jaar waren er 91.000 Oekraïense vluchtelingen in ons land. Zij vallen onder de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne. Daardoor mogen zij zonder werkvergunning betaald werk doen.

Uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat in november vorig jaar ruim 30.000 Oekraïense vluchtelingen een baan hadden. Inmiddels ligt dat aantal een stuk hoger. In supermarkten, in de horeca en in de bouwsector: op veel plekken zijn Oekraïners aan werk, waardoor zij niet meer afhankelijk zijn van de voedselbank.

Wat ook meespeelt, is het leefgeld dat Oekraïense vluchtelingen sinds 1 februari kunnen krijgen. Alleenstaande Oekraïners die ouder dan achttien jaar zijn en geen baan hebben, krijgen een bedrag van 364,18 euro per maand. Dat bedrag is bedoeld voor eten, kleding en andere verzorging.

Het leefgeldbedrag ligt boven de grens die bepaalt of je in aanmerking komt voor de voedselbank. Als je als alleenstaande minder dan 300 euro per maand overhoudt, mag je voedselpakketten ophalen.

Nieuwe zorgen over komende winter

Overigens is het momenteel ook door andere oorzaken minder druk bij de voedselbank. Onder meer de lagere energieprijzen en de verhoging van salarissen, toeslagen en uitkeringen hebben mensen verder geholpen. Verder spelen ook de zomer en vakantie een rol.

"Veel mensen die naar de voedselbank gaan, hebben een migratieachtergrond. In de vakantie gaan velen van hen naar familie in het buitenland", legt een woordvoerder van Voedselbank Nijmegen uit.

Toch zijn er al zorgen voor de komende winter. Volgens het Centraal Planbureau leeft volgend jaar bijna een miljoen mensen in Nederland onder de armoedegrens. Die grens is bereikt als je als alleenstaande minder dan 1.508 euro per maand te besteden hebt. Volgend jaar ligt die grens iets hoger: op 1.573 euro. Voor stellen en gezinnen met kinderen gelden hogere bedragen.

Hierdoor zullen meer mensen in aanmerking komen voor de voedselbank. "Daarnaast zal de winter zorgen voor hogere energiekosten, waardoor meer mensen afhankelijk worden van ons", zegt een woordvoerder. "We hebben onze inzet en acties al vergroot, maar het is niet duidelijk of dat voldoende gaat zijn."