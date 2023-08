Meer dan een ton opgehaald voor familie doodgestoken Haagse snackbarhouder

Een inzamelingsactie voor de familie van de Haagse snackbareigenaar die in januari werd doodgestoken, heeft in tien dagen tijd al meer dan 100.000 euro opgebracht. Ruim 4.100 mensen hebben gedoneerd.

Volgens de initiatiefnemers hebben de nabestaanden het geld hard nodig omdat ze geen recht hebben op een tijdelijke uitkering of steun. Dit vanwege de snackbar die ze nog hebben. "Doordat er een eigen zaak is en zij deze heel graag weer willen openen, voldoen zij niet aan alle voorwaarden", zeggen ze in de toelichting bij de crowdfundingactie.

De echtgenote van de doodgestoken snackbareigenaar, die de zaak samen met haar man had, is nog niet in staat om de snackbar weer te openen. "Er is nog zo veel te verwerken, qua trauma en rechtszaak", schrijven de initiatiefnemers. Ook is ze volgens hen fysiek nog niet volledig hersteld van de mishandelingen.

De 39-jarige snackbareigenaar en zijn vrouw werden eind januari in de avond belaagd op het Doctor H.E. van Geldererf in het Haagse stadsdeel Loosduinen. Agenten troffen de neergestoken man op straat aan. Hulp mocht niet meer baten.

Drie minderjarige tieners zijn de volgende dag aangehouden. Het gaat om twee meisjes van destijds vijftien en zeventien jaar en een zeventienjarige jongen. Ze worden verdacht van doodslag en van het op straat slaan en schoppen van het slachtoffer en zijn vrouw.