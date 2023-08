Verkenner wil Haagse coalitie van zeker zes partijen en ziet rol voor De Mos

De gemeente Den Haag heeft minstens zes partijen nodig voor een nieuwe coalitie. Dat schrijft verkenner Arie Slob in zijn eindverslag. Hij adviseert om eerst te kijken naar een college met onder meer Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos.

Slob werd begin vorige maand ingevlogen om de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie in de Hofstad te onderzoeken. Dat was nodig nadat de vorige coalitie in juni was gevallen.