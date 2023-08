Man omgekomen toen hij na auto-ongeluk A2 en N2 bij Eindhoven overstak

Een man is zondagavond om leven gekomen op de N2 bij Eindhoven. Zijn auto spinde, waarna hij in de vangrail terechtkwam. Hij stapte vervolgens uit zijn auto en stak de A2 en N2 over. Een automobilist schepte hem.

Het ongeluk gebeurde zondag rond 22.30 uur.

Het is nog niet duidelijk waardoor zijn auto spinde. Het is ook niet bekend waarom hij daarna besloot de snelweg en autoweg over te steken.

Weggebruikers die het ongeluk zagen gebeuren, probeerden de man te reanimeren. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse, maar het mocht niet baten.