Jeugd wantrouwt overheid steeds meer, gevoel na corona toch niet afgenomen

Jongeren wantrouwen de overheid steeds meer. De argwaan nam toe tijdens de coronapandemie, maar is daarna niet verdwenen.

Het wantrouwen onder jongeren is de afgelopen jaren veranderd, constateren onderzoekers van het Nederlands Jeugdinstituut en de jeugdwerkers. In het verleden was polarisatie meestal 'horizontaal'. Dit betekent dat er wantrouwen en onderbuikgevoelens jegens andere groepen in de samenleving bestonden.