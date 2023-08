Ook inwoners Zevenaar krijgen advies water te koken wegens besmet reservoir

In een deel van het Gelderse Zevenaar moeten inwoners kraanwater eerst koken voordat ze het drinken. Uit testen door Vitens blijkt dat de bacterie enterokokken ook is aangetroffen in een reservoir in Zevenaar-Zuid. Eerder werd de bacterie aangetroffen in Didam, dat dicht bij Zevenaar ligt. Het kookadvies is uit voorzorg.

Zo'n achtduizend klanten hebben het dringende advies gekregen om water uit de kraan drie minuten te koken voor het te drinken. Het gaat om woningen en bedrijven in de postcodegebieden 6902, 6905, 6909, 6911, 6913, 6914, 6915, 6916 en 6917 en een paar aansluitingen daarbuiten.

Ook het kookadvies voor de inwoners van Didam is voor onbepaalde tijd verlengd. Het werd vrijdag afgegeven en zou tot minstens maandagmiddag gelden.

Vitens zegt de betrokken klanten eind komende week te informeren over hoe lang het kookadvies in Didam en Zevenaar blijft gelden.

De komende dagen worden opnieuw metingen gedaan in Didam, Zevenaar-Zuid en in de omgeving. "Dit om de bron en de aard van de verontreiniging vast te kunnen stellen en om noodzakelijke maatregelen te kunnen nemen", zegt Vitens.

Beide opslagreservoirs zijn nu buiten gebruik. Volgens het drinkwaterbedrijf kan er tijdelijk sprake zijn van een lagere waterdruk uit de kraan.