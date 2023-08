Opnieuw stankoverlast door aardgasgeur in centrum Tiel

Een deel van het centrum van Tiel heeft zondag opnieuw last van stankoverlast. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde geur die ook zaterdag in de Gelderse stad hing. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt dat er geen gevaar is.

Het gaat opnieuw om tetrahydrothiofeen (THT). Deze stof wordt toegevoegd aan aardgas om het zijn kenmerkende geur te geven.

Even voor 17.00 uur werd de brandweer gealarmeerd over de lucht aan de Tolhuiswal. "We weten welke stof het is maar we weten niet waar die vandaan komt, dat is weer een raadsel", zegt de woordvoerder.

Om de overlast te verhelpen wordt het riool weer doorgespoeld. Dat gebeurde zaterdag ook al. "Het is heel vervelend en daarom zijn we aan het spoelen, spoelen, spoelen."