Man met metaaldetector vindt oude bom op strand in Katwijk

Op het strand van Katwijk is zondag een oude bom gevonden. De Katwijkse reddingsbrigade meldt dat de bom grotendeels leeg was en door de explosievenopruimingsdienst is meegenomen.

Een strandganger ontdekte de bom met zijn metaaldetector, laat de reddingsbrigade weten aan NU.nl. Hij schakelde vervolgens de opruimingsdienst in en de reddingsbrigade zette het gebied rond de bom af.

Die bleek uiteindelijk grotendeels leeg en dus ongevaarlijk te zijn. De bom is ongeveer 20 centimeter groot en is waarschijnlijk vanuit de zee op het strand terechtgekomen tijdens het opspuiten van het strand, aldus de reddingsbrigade. Dat gebeurt om de zoveel jaar in Katwijk om de kustlijn te onderhouden en beschermen.