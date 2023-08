Vlieland even zonder stroom na brand in transformatorhuisje

Delen via E-mail

Door een brand in een transformatorhuisje zat Vlieland zondag kort zonder stroom. De stroom is nu voor het grootste deel hersteld, maar de brandt woedt nog steeds. Alleen een industrieterrein zit nog zonder elektriciteit.

Het Waddeneiland kwam rond 10.45 uur zonder stroom te zitten na de brand in het transformatorhuisje. Rond 11.15 uur had het grootste deel van de eilandbewoners weer licht.

Even werd er gevreesd voor de impact van de stroomuitval, aangezien het hoogseizoen is op het eiland. Naast de ongeveer 1.250 inwoners, zijn er veel toeristen. "Een eiland zonder stroom is een eiland zonder communicatie, zonder koeling en zonder verwarming", zei een woordvoerder van de veiligheidsregio eerder.