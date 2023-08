Stank in Tiel veroorzaakt door stof die aardgas zijn kenmerkende geur geeft

Het RIVM heeft de oorzaak van de hinderlijke stank in Tiel gevonden. Het gaat om tetrahydrothiofeen (THT), een stof die wordt toegevoegd aan aardgas om het zijn kenmerkende geur te geven.

Van nature is aardgas geurloos en dat kan in het geval van een gaslek bijvoorbeeld gevaarlijk zijn.

Urenlang werd Tiel zaterdag geteisterd door een hinderlijke stank, vooral aan de oostkant van de Gelderse stad. Omwonenden beschreven de geur als een "gaslucht" en werden opgeroepen weg te lopen als ze de stank roken. "Het is niet levensgevaarlijk, maar we weten ook niet of het ongevaarlijk is", zei een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen NU.nl.

Het blijkt dus om THT te gaan, een stof die wordt toegevoegd aan aardgas. De veiligheidsregio benadrukt dat er geen aardgas is gemeten en dat alleen THT is gevonden. Het is nog onduidelijk waar de stof vandaan komt. Daar wordt verder onderzoek naar gedaan.

Volgens de veiligheidsregio is de gemeten concentratie THT niet gevaarlijk, maar wel vervelend. Het advies is dan ook om niet in de stank te blijven staan of zitten.