Het échte einde van WO II voor Nederland: hier draait de Indiëherdenking om

In Den Haag vindt dinsdag de jaarlijkse Nationale Indiëherdenking plaats. Onder anderen demissionair premier Mark Rutte en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer zijn daarbij aanwezig. Waar draait deze dag precies om?

Elk jaar worden op 15 augustus de slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Japan was tijdens de oorlog een bondgenoot van nazi-Duitsland.

De Duitse bezetters in Nederland gaven zich op 5 mei 1945 over, waardoor Nederland jaarlijks op die dag Bevrijdingsdag viert. Een dag eerder, op 4 mei, wordt tijdens Dodenherdenking stilgestaan bij alle oorlogsslachtoffers sinds de start van de Tweede Wereldoorlog.

Maar Japan besloot zich pas op 15 augustus over te geven, ruim drie maanden na de Duitse capitulatie. Dat gebeurde nadat de Amerikanen atoombommen op Hiroshima en Nagasaki hadden laten vallen.

Met de overgave van Japan kwam er pas echt een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden, waar Nederlands-Indië toen nog toe behoorde. Daarom worden op 15 augustus specifiek de slachtoffers in Nederlands-Indië herdacht.

De algemene vlaginstructie schrijft voor dat op alle Rijksgebouwen de vlag wordt uitgehangen. Dat gebeurt vanwege het "formele einde van de Tweede Wereldoorlog". Burgers mogen altijd de vlag uithangen, dus ook op 15 augustus.

Er wordt ook stilgestaan bij het leed van alle mensen die in kampen geïnterneerd werden. Volgens wetenschappers werden zeker 100.000 mensen in kampen opgesloten, waar ze onder meer loodzware dwangarbeid moesten verrichten. Het is niet precies bekend hoeveel mensen zijn omgekomen in de kampen.

0:59 Afspelen knop Rutte legt krans tijdens Nationale Indiëherdenking in Den Haag

Sinds 1988 wordt de Nationale Indiëherdenking elk jaar in Den Haag gehouden. Dat gebeurt bij het Indisch Monument in de Scheveningse Bosjes, naast de Waterpartij. Het monument werd in 1988 door koningin Beatrix onthuld en bestaat uit een bronzen beeld en een gedenkplaat.

Er worden toespraken gehouden en kransen gelegd door onder meer nabestaanden, het Nederlandse kabinet, de nationale strijdkrachten en de Indonesische ambassadeur. Verder zijn er muziekoptredens.

Net als vorig jaar vindt de herdenking 's avonds plaats. Het programma begint om 19.00 uur. De meeste mensen hoeven op dat tijdstip niet te werken, waardoor ze naar de herdenking kunnen komen of kijken op televisie.

In 2020 was ook koning Willem-Alexander aanwezig bij de herdenking, omdat het toen 75 jaar geleden was dat Japan capituleerde. De koning legde toen ook een krans. Hij is niet elk jaar aanwezig bij de herdenking.

De verschrikkingen van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn voor velen nog dagelijkse realiteit. De ervaringen van de slachtoffers en overlevenden van de lange oorlog in Azië mogen we niet vergeten en hun verhalen moeten we levend blijven houden. pic.twitter.com/VqzivdKnCI — Mark Rutte (@MinPres) August 15, 2022

Een dag voor de Nationale Herdenking wordt er door de Eerste en Tweede Kamer al aandacht aan besteed. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer leggen dan een krans bij de Indische plaquette in de hal van de Tweede Kamer.

Ook de voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus, Thom de Graaf, is aanwezig. Na het leggen van de krans volgt een minuut stilte.

Veel steden organiseren hun eigen herdenking. Zo is er dinsdag een herdenkingsdienst op de Dam in Amsterdam. Onder meer in Arnhem, Breda, Deventer, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerenveen, Rotterdam en Vlissingen staan mensen stil bij het einde van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.

Sommige steden houden de datum van 15 augustus aan. Andere kiezen voor een vrije dag die het dichtst bij die datum in de buurt ligt. Een paar kiezen voor een ander moment om te herdenken. Een overzicht van lokale herdenkingen vind je hier.

De herdenking is ook bedoeld om nieuwe generaties historisch besef mee te geven. Er zijn steeds minder mensen die de oorlog bewust hebben meegemaakt, maar volgens het organisatiecomité is die wel onderdeel van de gezamenlijke identiteit.

Daarnaast benadrukt de herdenking de belangrijke rol die Nederlands-Indië, en later Indonesië, in de Nederlandse cultuur speelt. In Nederland hebben ongeveer twee miljoen mensen een Indische achtergrond.