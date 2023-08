'Hinderlijke' stank teistert Tiel: 'Blijf weg als je het ruikt'

Hulpdiensten zijn aanwezig in de gemeente Tiel vanwege een onbekende, maar aanhoudende stinklucht. Inwoners wordt aangeraden weg te blijven wanneer ze de lucht ruiken. Het RIVM is inmiddels aanwezig om de oorzaak te achterhalen.

De lucht is sinds zaterdagochtend te ruiken aan de oostkant van de Gelderse stad, vlak naast de Waal. Omwonenden beschrijven de geur als een "gaslucht". Het is volgens de veiligheidsregio al de derde keer dat de stank te ruiken is in Tiel.

Hoewel de autoriteiten weinig weten over de stank, worden inwoners gewaarschuwd. "Loop weg als je de geur ruikt. Het is niet levensgevaarlijk, maar we weten ook niet of het ongevaarlijk is", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen NU.nl.

Aangezien de geur ook in het riool te ruiken was, is de brandweer aanwezig om het riool schoon te spuiten. Hiermee wordt de lucht verdund, maar ook verspreid over een groter gebied.

Waar de brandweer het riool onder handen neemt, is het RIVM aanwezig met een team en een mobiel lab. Zij moeten achterhalen welke stof voor de stank zorgt. Het is niet duidelijk hoelang dit onderzoek zal duren.