Paddenstoelen schieten uit grond door enorme regenval: 'Ze zijn opportunistisch'

Wie deze maand in de bossen wandelt, zal opmerken dat er meer paddenstoelen de kop opsteken dan tijdens een reguliere zomer. De opvallende regenval doet de schimmels goed waar de zwammen de vruchten van zijn.

Hoe ontstaat een paddenstoel? Een paddenstoel is de vrucht van ondergrondse schimmels, waarvan er vele miljarden in de Nederlandse bodem zitten. Soms komen ze boven de grond, als de omstandigheden goed genoeg zijn.

De argeloze wandelaar mag misschien opkijken deze zomer. Maar voor mycologen, ofwel paddenstoelexperts, is de toename van het aantal paddenstoelen deze zomer geen grote verrassing.

"Het regent veel en het is niet te warm", legt Melchior van Tweel van de Nederlandse Mycologische Vereniging (NVM) uit. "Dat zijn de ideale omstandigheden voor paddenstoelen om massaal uit de grond tevoorschijn te komen."

Volgens mij heb ik dit begin augustus niet eerder op deze manier meegemaakt.

Bert Speelman, natuurbeheerder

De zichtbaarste soorten deze periode zijn de boleten, melkzwammen en fopzwammen. "Paddenstoelen zijn bijzonder opportunistisch. Ze dienen zich altijd aan als de omstandigheden goed zijn."

Volgens Van Tweel zijn dit soorten die normaal pas vanaf eind augustus in de bossen tevoorschijn komen. "De paddenstoelenpiek volgt meestal van half september tot begin oktober", zegt hij. "Maar nu zagen we ze eind juli al."

In principe zullen de zwammen nog wel enige tijd te zien zijn: "Al hangt ook dat af van hoe het weer zich de komende weken en maanden verder ontwikkelt."

'Zo massaal zwammen in augustus zie je zelden'

Ook natuurbeheerder Bert Speelman van organisatie Het Groninger Landschap constateert een opvallende toename van het aantal zwammen in de afgelopen weken. "Een paddenstoel in augustus, dat komt wel vaker voor", zegt hij in gesprek met zender OOG TV.

"Maar het massale is opvallend. Je ziet paddenstoelen momenteel overal. Ook de variatie in soorten is groot. Volgens mij heb ik dit begin augustus niet eerder op deze manier meegemaakt."

Het is niet bekend hoeveel paddenstoelen er zijn

Het is lastig tot niet te duiden hoeveel paddenstoelen Nederland telt. "Er zijn rond de vijfduizend soorten. Dat weten we wel", zegt Van Tweel. "Maar de vraag hoeveel paddenstoelen er zijn, is vergelijkbaar met de vraag hoeveel appels er per jaar aan bomen zitten."

"En niet alle soorten zijn op hetzelfde moment zichtbaar", vervolgt hij. "Sommigen dienen zich alleen in de herfst aan, maar er zijn ook typische lentesoorten. De paddenstoelen die we nu zien, hebben vaak een lange adem."

De vraag of het goed is voor de natuur als er meer paddenstoelen boven de grond komen, is niet eenvoudig te beantwoorden. "Maar het is wel een feit dat schimmels heel goed zijn voor de natuur", stelt Van Tweel. "Ze breken bladeren en takken af, zodat er voedingsstoffen beschikbaar komen voor planten en bomen. En ze helpen bomen om aan water en voedingsstoffen te komen - in ruil daarvoor krijgen de schimmels van de bomen suikers waar ze goed bij gedijen."