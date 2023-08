Zuid-Hollander aangehouden omdat hij twee kinderen met nepwapen bedreigde

Delen via E-mail

De politie heeft een veertigjarige man aangehouden vanwege het bedreigen van twee kinderen. De verdachte uit het Zuid-Hollandse Honselersdijk leek met een vuurwapen naar de kinderen te zwaaien. Later bleek dat het om een nepwapen ging.

De verdachte vertrok toen in zijn boot richting het dorp De Lier, ten zuiden van Den Haag. Hij werd daar niet veel later aangehouden, nadat een politiehelikopter had geholpen bij de zoektocht naar de man.