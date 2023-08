Militair verdacht van doodrijden fietser zat eerder vast om gijzeling vrouw

De militair die verdacht wordt van het doodrijden van een fietser in de buurt van Weert, werd vorige week opgepakt op verdenking van het mishandelen en gijzelen van een vrouw. De bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving door Omroep Brabant

De militair werd vorige week woensdag aangehouden in een woning in het Brabantse Helvoirt, nadat de vrouw in de ochtend op straat was gevonden. De militair is afgelopen dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, maar hij hoefde niet vast te blijven zitten. Hij was onder "bijzondere voorwaarden" vrijgelaten. Wat die voorwaarden waren, is niet bekendgemaakt.

Het OM verdenkt de man nog steeds van mishandeling en zogenoemde wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Donderdagmiddag werd vervolgens op de Werkmansweg in Weert een 83-jarige fietser aangereden door een auto, waarvoor de militair is opgepakt. Hij wordt van meerdere strafbare feiten verdacht. Zo zou hij onder invloed zijn geweest en zijn doorgereden na de aanrijding.

De militair crashte met de auto na de aanrijding een paar honderd meter verderop tegen een boom. Pogingen de fietser te reanimeren mislukten. De man overleed aan zijn verwondingen. De militair raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is aangehouden.

Fiets slachtoffer hing in boom

De militair wordt verdacht van het veroorzaken van het dodelijke ongeluk, het verlaten van de plaats van het ongeval waarbij het slachtoffer in hulpeloze toestand is achtergelaten, en van het rijden onder invloed. Volgens een woordvoerder van de marechaussee is niet bekend of het mogelijk gaat om drank of drugs.

Op beelden van na het ongeval is te zien dat de auto zwaar beschadigd is geraakt. De fiets van het slachtoffer hing zelfs aan een tak van een boom.