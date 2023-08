In een dag ruim een ton voor Nederlandse weduwen Frans kano-ongeluk

Een inzamelingsactie voor twee zussen uit de Alblasserwaard die vorige maand beiden hun man verloren door een kano-ongeluk in Frankrijk, heeft na iets meer dan een dag al ruim 100.000 euro opgebracht.

De inzamelingsactie is opgezet door Lois Blokland, een zus van de twee zussen die weduwe zijn geworden na het ongeluk. Het geld is bedoeld om de zussen financieel een steun in de rug te geven na het ongeluk.

"Donderdag tegen het einde van de ochtend heb ik 'm (de inzamelingsactie, red.) online gezet", vertelt Blokland aan Rijnmond. "Dat er nu al zoveel geld is opgehaald, hadden we niet durven hopen."

De twee mannen die omkwamen bij het kano-ongeluk, waren 33 en 25 jaar oud. Over hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog veel onduidelijk. Het stuk van het kanaal waarop ze voeren bij Mathaux zou als gevaarlijk worden beschouwd. De groep waarin de mannen zaten kwam daar in draaikolken terecht op een plek waar een wateraanzuigleiding loopt.

Het eerste slachtoffer werd snel uit het water gehaald, maar hulp mocht niet meer baten. De tweede man werd later teruggevonden en bleek te zijn overleden.

Naast de vrouwen laten de mannen in totaal vier kinderen na. Ook is een van de weduwen op dit moment zwanger van een tweeling. "Ze zijn allebei heel sterk", zegt Blokland over hoe het nu met haar zussen gaat.