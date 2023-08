Amsterdams drugslab waar twee mensen onwel werden blijkt hennepkwekerij

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het Amsterdamse drugslab waar donderdag twee mannen onwel werden, blijkt een hennepkwekerij te zijn. Drie agenten zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege aanwezige giftige gassen in de lucht.

De agenten werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn inmiddels weer thuis en mankeren niets. Meerdere woningen in de omgeving moesten worden ontruimd, omdat het niet veilig was voor de bewoners. Zij kunnen vrijdag weer terugkeren naar hun woning.

De politie kreeg donderdag rond 17.50 uur een melding over twee personen die onwel zouden zijn geworden in een pand aan de Pieter Calandlaan in Amsterdam Nieuw-West. Ter plaatse waren inderdaad twee personen die niet aanspreekbaar waren. Omdat getuigen dampluchten hadden gemeld, werd ook de brandweer gealarmeerd.