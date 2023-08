Vandaag start jaar durende reparatie aan spoor tussen Lelystad en Dronten

ProRail begint maandag met reparatiewerkzaamheden aan het spoor tussen Lelystad en Dronten. Dat traject raakte bijna een jaar geleden zwaar beschadigd door een stroomstoring. De reparatie gaat een jaar duren.

Het 21 kilometer lange traject was drie maanden buiten gebruik vanwege de schade. In december reden de treinen weer.

In het najaar volgen werkzaamheden ter hoogte van de Golfresidentie in Dronten. Uiteindelijk moeten de reparaties in de zomer van 2024 klaar zijn. Het is nog onduidelijk of en wanneer trein- en autoverkeer nog meer gevolgen ondervindt.