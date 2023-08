Voor neef van Quincy Promes lijkt smokkelen van drugs een 'way of life'

Marylio V. lijkt volgens het Openbaar Ministerie onverbeterlijk als het om de smokkel van cocaïne gaat. De neef van medeverdachte Quincy Promes begon vrijwel direct na zijn vrijlating uit de gevangenis weer met het voorbereiden van drugstransporten.

De 31-jarige V. werd in 2019 in België tot een gevangenisstraf van vier jaar veroordeeld voor de invoer van 882 kilo cocaïne, maar kwam al snel weer op vrije voeten. Volgens justitie blijkt uit berichten die zijn verstuurd vanaf zijn telefoon dat V. vrijwel direct na zijn vrijlating weer begon met de handel in verdovende middelen.

In deze rechtszaak draait het om partijen cocaïne van in totaal meer dan 1.300 kilo. Vrijdag vond een tweede zitting plaats in de rechtbank van Amsterdam.

V. en zijn neef, profvoetballer Promes, worden door het OM gezien als leidende figuren in deze zaak. Ze zouden verschillende personen hebben aangestuurd die begin 2020 cocaïne uit de haven van Antwerpen moesten smokkelen. De partij van 713 kilo werd door de Belgische douane in beslag genomen. Een lading van rond de 650 kilo werd wel met succes van het haventerrein gesmokkeld.

In de rechtbank van Amsterdam lichtte het OM een tipje van de sluier over hoe de smokkel in zijn werk ging. Een vrachtwagenchauffeur kreeg de pas van een corrupte havenmedewerker en kwam zo het terrein op. De chauffeur vervoerde de container vervolgens naar een loods, waar de drugs eruit werden gehaald. De chauffeur kreeg 10.000 euro per container betaald.

Verdachte zegt leven net weer op de rit te hebben

V. vertelde in de rechtbank dat hij zijn leven net weer op de rit had toen hij in april werd aangehouden. Hij was druk bezig met het opstarten van zijn eigen managementbedrijf en was net vader geworden van zijn tweede kind. Hij zou daarom graag weer vrijkomen.

Dat verzoek werd door de rechtbank afgewezen. Bij zijn aanhouding in zijn woning werd namelijk ook een telefoon in beslag genomen. Daarop stonden berichten over "bakken" (een ander woord voor containers), containerterminals, havensteden en containershippingbedrijven waaruit volgens de officier van justitie blijkt dat V. opnieuw bezig is met drugshandel. "Het lijkt een way of life."