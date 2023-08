Grote Albert Heijn in Haarlem verwoest door brand, vijftig woningen ontruimd

Bij een Albert Heijn-filiaal in Haarlem woedt vrijdagochtend een enorme brand. Die begon waarschijnlijk in een vrachtwagen bij het laad- en losgedeelte, maar inmiddels gaat de hele supermarkt in vlammen op. Omwonenden moeten vanwege de brand hun huis uit.

Op het moment dat de brand uitbrak, waren er meerdere mensen binnen. Maar het lijkt erop dat iedereen het pand veilig heeft kunnen verlaten, zegt een woordvoerder van de brandweer. Wel werden twee medewerkers van de winkel door ambulancepersoneel nagekeken omdat ze rook hebben ingeademd.

Het gaat om een van de grootste Albert Heijn-filialen van Nederland. Vanwege de brand moeten mensen die in de buurt van de supermarkt in Haarlem-Noord wonen hun huis uit. De brandweer schat dat het om zo'n vijftig woningen gaat.

De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere panden. Op foto's is een grote rookkolom boven de wijk te zien. Mensen worden daarom opgeroepen ramen en deuren gesloten te houden en niet naar de brand te komen kijken. "Geef hulpdiensten de ruimte", zegt de veiligheidsregio.