Geweldsgolf in Rotterdam houdt aan met schietpartij, steekincident en explosie

Er komt maar geen einde aan de geweldsgolf in en rond Rotterdam. In de nacht van donderdag op vrijdag vonden een steekpartij en een schietincident plaats. Een nacht eerder was er nog een explosie bij een shishalounge in het centrum.

De schietpartij op de Rijtuigweg van vannacht was het zoveelste geweldsincident in de stad. Omwonenden vertellen tegen de regionale omroep Rijnmond dat er tientallen schoten te horen waren. Er zouden kogelinslagen in een auto en het raam van een flatportiek te zien zijn.

De politie kan de hoeveelheid schoten vrijdagochtend nog niet bevestigen. Wel liet een woordvoerder weten dat bij de schietpartij iemand gewond is geraakt. Dat slachtoffer moest volgens de politie naar het ziekenhuis worden gebracht.

Eerder op de avond was er een steekincident in het dorp Rhoon, dat vlak bij Rotterdam ligt. Daarbij liep een vijftienjarige jongen uit Den Haag meerdere steekwonden op. Vlak erna werden drie verdachten aangehouden: twee van vijftien jaar uit Rotterdam en Dordrecht en een van veertien jaar uit Spijkenisse.

Het is in Rotterdam en omstreken vaker raak. Vooral het aantal ontploffingen is ongekend groot. In de eerste zeven maanden van het jaar gingen ruim honderd explosieven af, ruim twee keer zo veel als in het jaar ervoor, berekende Rijnmond.

Jongste verdachten is veertien jaar oud

Vooral de jonge leeftijd van de verdachten valt op - landelijk, maar zeker ook in Rotterdam. Daar is meer dan de helft van alle aangehouden verdachten 23 jaar of jonger. "Bij een kwart van de aanhoudingen gaat het om minderjarigen, de jongste verdachte is veertien jaar", zegt de politie over de cijfers.

De explosies zouden vooral te maken hebben met drugshandel. Naast het grote aantal zijn er ook zorgen over de toenemende heftigheid van ontploffingen. "Bij een groot deel van deze zelfgemaakte explosieven bestaat de lading uit flitspoeder", zegt Wim Hoek, die zich bij de politie van Rotterdam-Zuid bezighoudt met de bestrijding van excessief geweld.

"Dit poeder wordt bijvoorbeeld gebruikt in zogenoemde cobra's, die relatief eenvoudig verkrijgbaar zijn en in Europa zelfs legaal geproduceerd worden. Dit flitspoeder heeft een enorme explosieve kracht en wordt ook gebruikt om bijvoorbeeld geldautomaten op te blazen."

De politie wijst op de "behoorlijk hoge pakkans en straffen" die de verdachten riskeren. Maar die lijken zich daar vooralsnog weinig van aan te trekken. Vanwege het tempo waarin het geweld nu plaatsvindt, houdt ook de politie rekening met een mogelijke verdubbeling van het aantal explosies ten opzichte van vorig jaar.