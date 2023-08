Grootste cocaïnevangst in Nederland ooit: 8.064 kilo ter waarde van 600 miljoen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Nederlandse douane heeft in juli 8.064 kilo drugs onderschept in de Rotterdamse haven. De verdovende middelen hebben met 600 miljoen euro een flinke straatwaarde.

De container is afkomstig uit Ecuador en kwam via Panama naar de Rotterdamse haven. De drugs zaten verstopt in een container met bananen.