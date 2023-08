Naar vallende sterren kijken? Je kan ze dit weekend goed zien

Meteorenzwerm Perseïden trekt komend weekend langs en wordt dit jaar niet gestoord door slechte weersomstandigheden. Een wekker zetten is niet per se nodig, want de vallende sterren zijn waarschijnlijk de hele nacht goed te zien.

De Perseïdenzwerm is elk jaar rond 13 augustus te zien. De aarde trekt dan door de puinwolk van de komeet Swift-Tuttle.

Vorig jaar gooide het weer nog roet in het eten, maar dat is nu niet het geval. Na een bewolkt begin van het weekend klaart het in de nacht van zaterdag op zondag op, verwacht Weerplaza. En dat komt goed uit, want die nacht is juist het hoogtepunt van de sterrenregen.

De meeste vallende sterren zullen rond 4.00 uur te zien zijn: het gaat dan om zo'n zestig per uur. Maar je hoeft niet per se een wekker te zetten, want de vallende sterren zijn waarschijnlijk de hele nacht goed te zien. "Je kan ze gewoon zien als het donker is. Dat is vanaf ongeveer half twaalf 's avonds tot anderhalf uur voor zonsopkomst, zo rond half vijf", zegt Raymond Klaassen van Weerplaza.

De zwerm is in principe met het blote oog te zien. Je kan de vallende sterren nog beter zien door op een donkere plaats te gaan staan. Als je naar het noordoosten kijkt, moet het lichtspektakel goed te zien zijn.