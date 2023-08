Aachboun na chantage John de Mol ook vervolgd voor smaad advocaat Diekstra

Juridisch adviseur Karim Aachboun wordt vervolgd voor valsheid in geschrifte en smaad nadat hij advocaat Sébas Diekstra beschuldigde van het aanranden van een vrouw. Dat laat het Openbaar Ministerie weten na vragen van NU.nl.

Aachboun, die ook al vervolgd wordt in een zaak die is aangespannen door John en Johnny de Mol, zou een vrouw hebben bijgestaan die Diekstra beschuldigde van aanranding. Diekstra was voordat hij slachtofferadvocaat werd, werkzaam bij Defensie.

De beschuldiging luidde dat Diekstra in zijn tijd als officier bij de Koninklijke Marechaussee een collega ongevraagd had betast. Vorig jaar werd daar melding van gedaan bij de politie.

Diekstra was woest en via sociale media liet hij weten dat er van de beschuldiging niks waar was. De advocaat deed daarom aangifte van smaad en laster tegen het in zijn woorden "zogenaamde" slachtoffer en haar adviseur Aachboun.

Vrouw trok beschuldiging weer in

Toen de vrouw door de politie werd gehoord over haar verklaring trok ze haar beschuldiging weer in, meldde het AD begin dit jaar. Of zij ook zal worden vervolgd is niet duidelijk.

Dat is wel duidelijk in het geval van Aachboun. Het OM laat weten de juridisch adviseur te vervolgen voor smaad en valsheid in geschrifte. De beschuldiging van smaad slaat op de aantasting van de goede naam van Diekstra. De aanklacht van valsheid in geschrifte is vanwege een e-mail die verstuurd zou zijn door Aachboun over de beschuldiging aan het adres van Diekstra.

Vorig jaar oktober werd al bekend dat Aachboun en zijn TaXeCo-collega Ad Aerts worden vervolgd voor een poging tot afdreiging van vader John en zoon Johnny de Mol. Afdreiging is het beste te vergelijken met chantage.

Aachboun stond Shima Kaes bij. Zij is de ex van Johnny de Mol en deed eind 2020 aangifte van mishandeling door De Mol. Die zaak werd door het OM geseponeerd omdat er te weinig bewijs is.

Familie De Mol voelde zich gechanteerd rond boek

Enkele weken voordat Kaes aangifte deed van mishandeling door Johnny de Mol, stuurde zij en haar adviseurs Aachboun en Aerts een brief naar de familie De Mol. Daarin werd aangedrongen op een schikking voor de publicatie van een boek over de familie De Mol. Kaes was benaderd door auteur Mark Koster om mee te werken aan het boek getiteld De Mol: De machtigste mediafamilie van Nederland, maar had de boot afgehouden.

Voor de familie De Mol voelde het verzoek voor een schikking als een vorm van chantage. Ze kregen het idee dat het een verzoek was om te geld betalen, zodat de ex-partner van Johnny de Mol zou zwijgen over de vermeende mishandeling. Advocaat Peter Plasman deed daarom namens de familie De Mol aangifte van afdreiging. Het OM ging daarin mee en besloot tot vervolging.

Wanneer de eerste zitting in beide zaken plaatsvindt, moet nog worden bepaald.