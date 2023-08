Mbo'er vindt weg naar introductieweek niet: 'Tijd nodig om ze erbij te betrekken'

In tegenstelling tot vorig jaar zijn mbo'ers nu wel welkom bij introductieweken voor studenten, blijkt uit een rondgang van NU.nl. Toch weten veel mbo'ers de weg ernaartoe nog niet te vinden. Dat is jammer, vinden mbo-belangenorganisaties, die benadrukken dat het tijd kost.

Introductieweken zijn bedoeld om eerstejaarsstudenten kennis te laten maken met het studentenleven en hun studentenstad. Ze ontmoeten andere nieuwelingen, krijgen tips voor het vinden van een kamer en raken vaak bekend met verschillende studentenverenigingen.

Mbo'ers zijn welkom bij zeven van de acht introductieweken die NU.nl heeft benaderd. In veel gevallen gaat het om pilots, waarbij wordt getest of en hoe mbo'ers binnen de introductieweek passen. Alleen in Wageningen zijn mbo'ers niet welkom, omdat er "te weinig animo" voor zou zijn.

In voorgaande jaren werden mbo'ers uitgesloten bij introductieweken. Maar op aandringen van belangenorganisaties en de (lokale) politiek is de bereidheid om mbo'ers te verwelkomen toegenomen.

Zo laten EL CID (Leiden) en de INKOM (Maastricht) weten dat hun besluit om mbo'ers dit jaar toe te laten mede is gebaseerd op beleid van minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs). De bewindsman probeert daarmee de gelijkwaardigheid tussen het mbo, hbo en wo te vergroten.

Introductieweken uit deze rondgang: OWee-week Delft: mbo'ers welkom

KEI-week Groningen: vijftig plekken voor mbo'ers

LEIP Week Leeuwarden: mbo'ers welkom

EL CID Leiden: mbo'ers één dag welkom

INKOM Maastricht: mbo'ers welkom

UIT-week Utrecht: mbo'ers welkom

AID Wageningen: mbo'ers niet welkom

Bruisweken Zwolle: apart mbo-programma

Weinig aanmeldingen vanuit mbo

Toch loopt het bij veel introductieweken nog niet echt storm onder mbo-studenten. Groningen, Leiden en Maastricht hebben bij elkaar nog geen 150 mbo-aanmeldingen, terwijl de KEI-week, EL CID en INKOM elk duizenden deelnemers hebben. Ook de organisatie van de Utrechtse UIT-week zegt dat het aantal inschrijvingen klein is, hoewel er een stijging is ten opzichte van vorig jaar.

In Zwolle doen meer dan vierduizend mbo'ers mee. Daar zijn mbo-studenten al jaren welkom. Er wordt een aparte introductiedag voor ze georganiseerd. LEIP Leeuwarden zegt "benieuwd te zijn naar de aantallen". Dit jaar is er, in tegenstelling tot vorig jaar, actieve promotie voor mbo'ers geregeld.

Voor inclusie is het belangrijk om niet alleen voor het feestje uitgenodigd te worden, maar ook mee te kunnen dansen.

Joyce van der Wegen, programmamaker bij ECIO

Een mogelijke oorzaak van het tegenvallende aantal mbo-aanmeldingen is dat mbo'ers vaak wat jonger zijn als ze gaan studeren. Bovendien kiezen ze vaak een opleiding in de buurt. Ze hoeven dan niet naar een nieuwe stad te verhuizen en kennis te maken met een nieuwe omgeving. Introductieweken zijn daar juist voor bedoeld.

'Mbo'ers betrekken bij organisatie'

"Wij denken dat er wel animo is, maar dat veel studenten het nog niet weten of zich nog niet welkom voelen", zegt Rens Brands, algemeen bestuurslid van JOB MBO. Volgens hem heerst onder mbo-studenten nog het gevoel dat introductieweken iets voor universiteiten en hbo'ers zijn.

Het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) herkent dat beeld. "Ik kan me voorstellen dat een introductieweek nu nog erg is ingericht op hbo- en universiteitsstudenten", zegt programmamanager Joyce van der Wegen. Volgens haar is het belangrijk dat ook mbo'ers actief worden betrokken bij de organisatie van introductieweken. "Voor inclusie is het belangrijk om niet alleen voor het feestje uitgenodigd te worden, maar ook mee te kunnen dansen."

Sommige introductieweken betrekken mbo'ers en mbo-instellingen al bij de organisatie. Zo bekijkt de organisatie van de INKOM of opleidingen op het gebied van evenementen of beveiliging in de toekomst een rol kunnen spelen.

'Rome is ook niet in één dag gebouwd'

Het is ook een kwestie van tijd, benadrukt de MBO Raad. "We hebben het hier over een relatief nieuw initiatief", zegt een woordvoerder. Dat mbo-studenten nu bij introductieweken welkom zijn, is volgens haar "een mooi begin". "Maar Rome is ook niet in één dag gebouwd, dus je hebt tijd nodig om dit onderdeel van het mbo-studentenleven te laten zijn."

Bijvoorbeeld de KEI-week in Groningen ziet dat ook. "Met hbo'ers duurde het een paar jaar voordat het aantal deelnemers onder hbo- en universiteitsstudenten gelijk was", laat de organisatie weten. "Onze verwachting is dat dit met mbo'ers ook zo gaat zijn."

De belangenorganisaties benadrukken dat mbo'ers erbij betrekken belangrijk is om het onderwijs gelijkwaardiger te maken. "Een goede studiestart en een goede binding met de stad waarin je studeert hebben een positief effect op het welzijn van studenten", zegt Van der Wegen. "Studenten die niet aan introductieweken kunnen deelnemen, beginnen hun studie met een 1-0-achterstand."