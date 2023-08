Omwonenden Tata Steel gaan in hoger beroep over uitstootregels provincie

Delen via E-mail

Omwonenden van Tata Steel vinden dat Noord-Holland de eisen voor de uitstoot van zwaveldioxide door de staalfabriek niet had mogen bijstellen. Zij zijn het niet eens met de rechter, die oordeelde dat de provincie geen regels overtrad, en gaan in hoger beroep.

Volgens de omwonenden mocht Tata Steel van de provincie aanvankelijk het minimale aan zwaveldioxide uitstoten, in lijn met het Schone Lucht Akkoord. Maar dat werd na verloop van tijd bijgesteld, volgens de omwonenden nadat Tata Steel een zienswijze had ingediend.

"Dit is de werkelijkheid op zijn kop", reageert Jan de Jong van Stichting Schapenduinen. De Jong woont op landgoed Schapenduinen in Bloemendaal, niet ver van Tata Steel. Hij is een van de belangrijkste lokale tegenstanders van de staalfabriek.