Omwonenden Tata Steel gaan in hoger beroep in zaak om schonere lucht

Tata Steel moet volgens de huidige vergunning de uitstoot van zwaveldioxide met meer dan drie kwart terugdringen. Eerder had de provincie nog scherpere eisen willen stellen. Maar Tata Steel stelde dat het onhaalbaar was om de fabriek nog veel schoner te maken.

Volgens de omwonenden heeft de provincie de uitstootnormen onder druk van het staalbedrijf versoepeld. Ook stellen ze dat de eisen in de huidige vergunning in strijd zijn met Schone Lucht Akkoord. In dat akkoord spraken de Rijksoverheid, provincies en gemeenten met elkaar af dat in vergunningen voor de industrie altijd een zo laag mogelijke uitstoot wordt toegestaan.