Cel en tbs voor man die na fataal schietincident opnieuw rondschoot in Amsterdam

Een negentienjarige man heeft woensdag een celstraf van 9 jaar en tbs met dwangverpleging gekregen omdat hij in maart 2022 het vuur opende in Amsterdam-Zuid en daarbij iemand dodelijk raakte. Anderhalve week later schoot hij opnieuw in het rond.

Het fataal afgelopen schietincident vond plaats op 23 maart 2022. De destijds achttienjarige Ismail H. werd door een onbekend persoon benaderd om "te bemiddelen bij een conflict" op een plein in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Daar trok hij zijn wapen en schoot meerdere keren.

De 21-jarige Akram el Idrissi werd toevallig geraakt en overleed in het ziekenhuis. De rechtbank acht doodslag op El Idrissi bewezen. Omdat er ook veel andere, vooral jonge mensen op het plein waren, telde de rechter daar nog elf keer poging tot doodslag bovenop.

Het Parool schrijft dat H. wist dat er bij zijn schietpartij een dode was gevallen. Toch belette hem dat er niet van om anderhalve week later opnieuw op pad te gaan met zijn wapen. Daarmee schoot hij vanuit een sportschool op het Bos en Lommerplein op een groepje jongens, waar hij volgens de krant ruzie mee had.

Iets verderop opende H. opnieuw het vuur. Hij schoot gericht op twee mannen, van wie een in zijn schouder werd geraakt. Met dat wapen bedreigde hij een scooterbestuurder, op wiens scooter hij vervolgens vluchtte. De politie pakte hem uiteindelijk in juni 2022 op.

Acties 'buitengewoon kwalijk en zorgelijk'

De rechtbank noemt het "buitengewoon kwalijk en zorgelijk" dat H. ondanks de schietpartij op 23 maart, weer met zijn wapen de straat op is gegaan. "Dit eerdere dodelijke schietincident heeft verdachte blijkbaar niet laten beseffen hoe ernstig het kan aflopen als hij met een vuurwapen rondloopt."