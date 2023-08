Hondsdolheidvaccins zijn bijna op: preventieve prik even niet mogelijk

Het is voorlopig niet mogelijk om een preventieve prik tegen hondsdolheid te halen. Door een landelijk tekort kunnen alleen mensen die al een kuur waren begonnen of op reis met het virus in aanraking zijn gekomen een prik krijgen.

Zowel de GGD als de brancheorganisatie van apothekers KPMG meldt dat er niet voldoende prikken tegen hondsdolheid, oftewel rabiës, zijn. De GGD denkt dat pas in januari 2024 weer voldoende vaccins beschikbaar zijn.

Wat is hondsdolheid? Hondsdolheid wordt overgebracht door bijvoorbeeld katten, honden, vleermuizen of apen die het virus bij zich dragen.

Als die iemand bijten, iemand krabben of aan iemands wond likken, kan deze persoon de ziekte oplopen.

De ziekte leidt tot een infectie van de hersenen, waaraan iemand vaak komt te overlijden.

Iemand die naar een land gaat waar hondsdolheid veel voorkomt, kon zich preventief laten vaccineren. Het gaat om landen in bijvoorbeeld Afrika, Oost-Europa, Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië. In Nederland komt hondsdolheid onder dieren niet voor.

Door het tekort kunnen alleen mensen die tijdens hun reis met hondsdolheid in aanraking zijn gekomen zich laten prikken. Mensen die al aan een kuur waren begonnen, kunnen die waarschijnlijk nog afmaken. Zij moeten wel contact opnemen met de GGD om te vragen of dat mogelijk is.

De GGD dringt er bij reizigers op aan geen levende of dode dieren aan te raken. Word je wel gebeten, gekrabd of gelikt, dan adviseert de gezondheidsdienst de wond grondig schoon te maken en de alarmcentrale van je ziektekostenverzekeraar te bellen.