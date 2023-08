Water in Doorn bleek al die tijd schoon, koken van drinkwater is niet meer nodig

Delen via E-mail

De zo'n vierduizend huishoudens in het Utrechtse Doorn hoeven hun drinkwater niet meer te koken. Eerder moesten zij dat wel, omdat er bacteriën in het water konden zitten. Dat bleek uiteindelijk nooit het geval.

Dat laat waterbedrijf Vitens weten na een uitgebreide test, die werd afgenomen nadat vorige week een verontreiniging was waargenomen bij een snelle test. De uitgebreidere test bood het waterbedrijf meer informatie over de verontreiniging.

Inwoners werd vanaf vrijdag aangeraden om hun water drie minuten te koken voor consumptie. In twee reservoirs voor het drinkwater van het dorp werden enterokokken aangetroffen. Die bacterie is voor gezonde mensen in principe niet gevaarlijk, maar kan bij mensen met een verminderde weerstand maag- en darmklachten veroorzaken.