Vier jaar cel geëist tegen man die zeker 21 meisjes afperste met naaktbeelden

Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk, geëist tegen een 26-jarige man die minderjarige meisjes dwong om naaktfoto's en -video's sturen.

In een aantal gevallen stuurde Van der V. de naaktfoto's daadwerkelijk door naar vrienden van het slachtoffer. Die werden vervolgens verspreid op hun middelbare school. "Dat is sociaal dodelijk", zei de rechter. "Er zijn meisjes bij die mentaal aan de afgrond zijn geraakt."

In totaal 21 slachtoffers deden aangifte van afpersing of een poging daartoe. Van der V. erkent dat in werkelijkheid waarschijnlijk meer meisjes slachtoffer zijn geworden. "Ik heb het gedaan om mijn eigen lusten te bevredigen", zei hij in de rechtbank.