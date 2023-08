Griek die miljoenen aan crimineel geld verplaatste overgeleverd aan Nederland

Griekenland heeft dinsdag een man overgeleverd die voor 500 miljoen euro aan crimineel geld zou hebben verplaatst. De Griekse Albanees zit momenteel vast in Nederland en verschijnt vrijdag voor de rechter-commissaris.

Het Openbaar Ministerie (OM) meldt dat de 52-jarige Griek op verzoek van Nederland is opgepakt. Dat gebeurde in verband met een onderzoek naar grootschalig ondergronds bankieren.

Dit betekent dat hij mogelijk betrokken was bij het verplaatsen en witwassen van crimineel geld. Ook zou hij met verschillende mensen hebben gecommuniceerd over de handel in drugs.

Justitie kwam de verdachte op het spoor via de versleutelde berichten waarmee hij geldkoeriers aanstuurde. Die haalden grote hoeveelheden cash op, telden het geld en brachten het naar een volgende partij. Dit gebeurde op openbare plaatsen in Nederland.

De 52-jarige man is in Albanië geboren en verbleef in Griekenland. Hij is op 31 mei op verzoek van de Nederlandse autoriteiten door de Griekse politie aangehouden. Gisteren is hij overgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt de verdachte voorgeleid. Dan wordt bekend of hij langer blijft vastzitten.