Verdachte dodelijke schietpartij in café Den Helder meldt zich bij politie

De man die ervan wordt verdacht het vuur te hebben geopend in een café in Den Helder heeft zich dinsdag bij de politie gemeld. Bij de schietpartij in de nacht van zaterdag op zondag vielen een dode en twee gewonden.

Het gaat om een 26-jarige man. De identiteit van de verdachte was al bekend bij de politie, maar die had de verblijfplaats van de man nog niet kunnen achterhalen. Hij werd gelijk aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident.

De schietpartij vond rond middernacht plaats voor Café de Bierbron aan de Bassingracht. Drie mensen raakten gewond, van wie twee zwaargewond. Een van hen, een 25-jarige man uit Alkmaar, overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De verdachte zit in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Hij wordt op 11 augustus voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besluit of hij in voorarrest moet blijven.

Het café waar de schietpartij plaatsvond moet de deuren gesloten houden. De gemeente Den Helder laat weten dat ze dat al voor het schietincident had besloten. De gemeente heeft de vergunningen ingetrokken omdat er sprake was van een zogenoemde schijnbeheerconstructie. De persoon die het café runde, stond niet op de vergunning vermeld.