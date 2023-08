Cannabissnoepjes blijken boosdoener bij zieke kinderen in Den Haag

De zes kinderen die zaterdagavond in Den Haag onwel werden in een woning aan de Goudriaankade in Den Haag hadden cannabissnoepjes gegeten. Inmiddels zijn ze allemaal uit het ziekenhuis en maken ze het goed.

In eerste instantie werd gedacht dat de kinderen onwel waren geworden door een koolmonoxidevergiftiging. Maar de brandweer trof dat giftige gas zaterdag niet aan.

De kinderen vertelden later aan de politie dat ze snoepjes hadden gegeten die in de woning lagen. Kort daarna werden ze duizelig en kregen ze hoofdpijn. Nu blijkt dat in deze snoepjes THC zat, een stof die onder meer in wiet en hasj zit.

Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de kinderen de snoepjes van iemand hebben gekregen. De politie kan nog niet zeggen of er actie wordt ondernomen tegen de eigenaar van het snoep vanwege nalatigheid.