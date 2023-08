Inwoners Doorn moeten ook woensdag nog water koken om mogelijke besmetting

De zo'n vierduizend huishoudens in het Utrechtse dorp Doorn wordt aangeraden ook woensdag nog hun drinkwater te koken. De uitslag van de test of er enterokokken in het water zitten, wordt dan pas verwacht.

In twee reservoirs voor het drinkwater van het dorp werd een verontreiniging aangetroffen met enterokokken. De bacteriën zijn voor gezonde mensen in principe niet gevaarlijk, maar kunnen bij mensen met een verminderde weerstand maag- en darmklachten veroorzaken.

De reservoirs zijn grondig schoongemaakt, meldt Vitens. De verontreiniging zit volgens het waterbedrijf niet in het leidingennetwerk.

Het wachten is nu op de uitslag van de kweektest. Die werd afgenomen nadat de snelle test vorige week een verontreiniging had aangegeven. Met de kweektest krijgt het bedrijf meer informatie over de verontreiniging. "Pas als deze kweektests ook een beeld geven dat er geen verontreiniging meer is, trekt Vitens een kookadvies in", schrijft het bedrijf in een mail.