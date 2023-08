Waarom juist Middellandse Zee-toeristen meer te maken krijgen met extreem weer

Bosbranden, modderstromen en auto's total loss door extreme neerslag: het is de zomer van extreem weer in het Middellandse Zeegebied. Honderden Nederlanders moesten als gevolg hiervan hun vakanties vroegtijdig afbreken. Is het toeval dat extreem weer juist in ons favoriete vakantiegebied plaatsvindt?

Hoewel Slovenië, Griekenland, Italië en Spanje met andere weerrampen kampten, zijn het allemaal voorbeelden van extreme weersverschijnselen. Daar is het Middellandse Zeegebied extra gevoelig voor als gevolg van klimaatverandering, zeggen experts.

"De temperatuur stijgt daar net zo als in andere delen van de wereld", legt KNMI-klimaatonderzoeker Karin van der Wiel uit. "In andere delen van de wereld gaat dat samen met een stijging van de neerslag, maar dat is hier niet het geval. Hier gaat het samen met een afname van de neerslag in alle seizoenen. Het wordt dus droger door minder regen én door meer verdamping."

Warmer en droger dus. Dit zijn de kenmerken van klimaatzones die vroeger zuidelijker lagen, maar door klimaatverandering langzaam richting het noorden kruipen.

"Het Middellandse Zeegebied krijgt het klimaat van Noord-Afrika, terwijl het onze meer op dat van Noord-Frankrijk gaat lijken", zegt Van der Wiel.

In dat 'Noord-Franse' Nederland is het warmer, zijn de winters natter en de zomers droger. Hoewel er dan op papier meer neerslag zal vallen, verdampt er nog meer, met meer zomerse droogte als gevolg.

Meer kans op bosbranden, maar ook op stortbuien

In Zuid-Europa zijn de gevolgen van klimaatverandering groter, met alle gevolgen van dien voor de samenleving en vakantievierders. "Het is echt een hotspot van klimaatverandering", zegt NU.nl-klimaatverslaggever Rolf Schuttenhelm.

"Door de combinatie van hitte en droogte krijg je problemen. Planten en bomen drogen uit, wat voor meer brandstof zorgt. Bij een vonkje is de kans op een natuurbrand dan erg groot", aldus Schuttenhelm.

Tegelijkertijd wordt de neerslag die er valt heviger: regenbuien worden sneller stortbuien. Ook dat is een gevolg van het opwarmende klimaat.

"De lucht werkt als een soort spons", legt klimaatonderzoeker Van der Wiel uit. "Er kan een bepaalde hoeveelheid water in. Als de lucht warmer is, is de sponswerking groter. Als het dan gaat regenen, kan er meer vallen."

Nederlands zomerweer toont hoe grillig het weer kan zijn

Hoewel het door de recente gebeurtenissen makkelijk is om alle gebeurtenissen rond het Middellandse Zeegebied aan klimaatverandering toe te schrijven, is dat allesbehalve zeker. Het weer blijft namelijk ook deels toeval.