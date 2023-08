Niet alleen veel regen: vandaag was ook de koudste 6 augustus ooit in Nederland

Wereldwijd worden er deze zomer hitterecords gebroken, maar vandaag was het in Nederland de koudste 6 augustus ooit gemeten. Dat meldt Weeronline.

De maximumtemperatuur in De Bilt was vandaag 15,8 graden: een datum-kouderecord. Het oude record stond op 15,9 graden en dateerde uit 1941. De vorige keer dat er een officieel datum-kouderecord werd gemeten, was op 18 september 2022. De keer daarvoor was 6 oktober 2019.

Ook landelijk is er zondag sprake van een datum-kouderecord. In Maastricht was de maximumtemperatuur 14,4 graden. Het oude record, uit 1987, stond op 14,8 graden. Dat werd gemeten in Deelen.

Opvallend is dat de temperaturen door het land flink uiteen liepen vandaag. In De Bilt werd het dus 15,8 graden, terwijl het in Nieuw-Beerta wel 22,6 graden werd en in Rotterdam 19,3 graden.