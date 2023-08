Code geel in zes provincies vanwege regen en harde wind

Het KNMI geeft vier verschillende weercodes af: groen, geel, oranje en rood. Het weerinstituut beschrijft code geel als volgt: "Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is. Code geel kan 48 uur voordat het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent."