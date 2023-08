Zes kinderen in Den Haag onwel na het buitenspelen

Zes kinderen zijn zaterdagavond na het buitenspelen onwel geworden op de Goudriaankade in Den Haag. Het gaat om kinderen in de leeftijd van vier tot en met veertien jaar uit twee gezinnen. Ze zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens Omroep West heeft de politie bij twee kinderen een speekseltest afgenomen. Bij een van hen was de uitslag positief. De politie onderzoekt wat de kinderen mogelijk gegeten of gedaan hebben.

Hulpdiensten kregen even voor 19.00 uur een melding over de mogelijke aanwezigheid van koolmonoxide in woningen in de Haagse straat. De huizen werden gecontroleerd, maar het giftige gas werd niet aangetroffen. De straat is in verband met het onderzoek afgesloten.