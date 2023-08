Vermisten na noodweer Slovenië weer terecht, enkele Nederlanders nog onbereikbaar

De vijf Nederlanders die als vermist waren opgegeven in Slovenië zijn weer terecht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt nog contact met enkele Nederlanders nadat noodweer het land teisterde.

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken kon geen exact aantal noemen van het aantal Nederlanders dat onbereikbaar is in Slovenië. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse gewonden gevallen.

Het ministerie wil nog geen conclusies trekken nu ze sommige Nederlanders niet kunnen traceren. "Mensen in het getroffen gebied zijn nu eenmaal moeilijk bereikbaar. Autoriteiten zijn hard aan het werk om alle verbindingen weer te herstellen en het elektriciteitsnetwerk weer op poten te krijgen", zegt de woordvoerder. "Maar als bijvoorbeeld je telefoon is weggespoeld, is het lastig contact te leggen."

Vrijdag werd bekend dat twee mensen uit Gouda zijn omgekomen in het land. Volgens de Sloveense politie maakten ze een tocht bij een berg in het noorden van het land, de Veliki Draski. Het is niet bekend hoe ze om het leven zijn gekomen.

In een etmaal net zoveel regenwater als in een maand

Slovenië, een populair vakantieland voor Nederlandse toeristen, is de afgelopen dagen geteisterd door noodweer. Zo viel in 24 uur tijd een hoeveelheid neerslag die normaal gesproken in een maand valt. Daardoor zijn meerdere dorpen onder water komen te staan.

De Nederlandse alarmcentrales SOS International, Eurocross en de ANWB ontvingen zo'n honderd hulpverzoeken uit Slovenië. Eurocross ontving zestig meldingen, SOS International tien en de ANWB ongeveer dertig. Veel hulpverzoeken komen van mensen van wie het voertuig kapot is of van wie spullen zijn weggespoeld.