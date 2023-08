Jongen (16) opgepakt vanwege schietincident tijdens Rotterdams Zomercarnaval

Delen via E-mail

De politie heeft een zestienjarige jongen aangehouden in verband met het schietincident op de Coolsingel in Rotterdam van vorige week. Daarbij raakte niemand gewond.

Het schietincident vond plaats tijdens het Rotterdams Zomercarnaval van vorige week. Tijdens het evenement was ineens een harde knal te horen. Het schot werd niet gelost in de stoet van het festival, maar op de Coolsingel ter hoogte van Beurs.

Door de schietincidenten is een discussie ontstaan over de toekomst van het Rotterdams Zomercarnaval. Rondom de festiviteiten werden vorig weekend in totaal 28 mensen aangehouden.