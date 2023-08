Dode en twee gewonden door schietpartij in Den Helder

Bij een schietpartij in Den Helder is vrijdagnacht een 25-jarige man uit Alkmaar om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond, van wie één ernstig, meldt de politie. De dader is nog niet opgepakt.

De schietpartij vond rond middernacht plaats op de kruising tussen de Brouwerstraat en Bassingracht, vlak bij een horecagelegenheid. Drie personen raakten gewond.

Er kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse, waaronder twee traumahelikopters. De zwaargewonde slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht waar een van hen aan zijn verwondingen overleed.