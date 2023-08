Neergestoken HEMA-medewerker buiten levensgevaar, winkelteam erg aangedaan

De 23-jarige medewerker die gisteren werd neergestoken in een HEMA-filiaal in Wormer is buiten levensgevaar. Dat zegt een woordvoerder van de winkelketen tegen NU.nl.

Er zijn wel nog allerlei onderzoeken gaande om te zien wat de fysieke en mentale gevolgen van de aanval zijn op de neergestoken vrouw. "Dat is nog niet te zeggen", aldus de zegvrouw.

Andere medewerkers van het filiaal zijn zwaar aangedaan door het steekincident, vertelt ze. "Daarom zijn Slachtofferhulp en een psycholoog ingeschakeld." De nazorg voor de andere medewerkers gaat de komende tijd nog door.

De 21-jarige verdachte die werd opgepakt na de steekpartij had een winkelverbod in deze HEMA. De politie trof de vrouw aan "terwijl zij aan het steken was", liet een woordvoerder van de politie eerder aan NU.nl weten. De verdachte wordt maandag voorgeleid.